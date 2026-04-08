GR: incendio a Brusio, in azione anche l’esercito

Keystone-SDA

Anche due elicotteri dell'esercito, oltre ai mezzi dei pompieri del posto, sono impegnati questa mattina nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri nei boschi di Campascio, frazione del Comune di Brusio (GR).

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(Keystone-ATS) È ancora interrotto il traffico della Ferrovia retica e da ieri sera è chiusa anche la strada per la frazione di Viano. Il villaggio di una sessantina di abitanti è raggiungibile soltanto attraverso una strada forestale, ha detto a Keystone-ATS il sindaco di Brusio Pietro Della Cà. A breve è annunciato un rapporto da parte delle autorità con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

A quanto si è potuto apprendere finora, il fuoco sarebbe stato acceso in modo controllato e legale, ma, anche a causa del clima secco e ventoso di questi giorni, sarebbe sfuggito al controllo degli operatori causando, tra l’altro, una spessa nube di fumo che copre l’intero fondovalle.