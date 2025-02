GR: incidente frontale a Landquart, cinque feriti

Keystone-SDA

In uno scontro frontale fra due veicoli avvenuto ieri sera a Landquart (GR), cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate all'ospedale di Schiers.

(Keystone-ATS) L’auto di una 46enne, diretta a Landquart, con a bordo le sue tre figlie si è scontrata frontalmente verso le 17:10, poco dopo l’uscita dal tunnel Chlus, con un veicolo guidato da un 43enne, che viaggiava in senso opposto in direzione di Davos, indica la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna.

La madre e le sue tre figlie, nonché il conducente dell’altra auto, sono rimasti feriti lievemente e sono stati trasportati all’ospedale di Schiers.

Il traffico ha dovuto essere deviato per un’ora e mezza, prosegue la nota. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.