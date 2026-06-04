GR: incidente provoca chiusura dell’A13 a Rothenbrunnen

Keystone-SDA

L'autostrada A13 fra Rothenbrunnen (GR) e l'uscita verso Bonaduz (GR) è stata chiusa oggi pomeriggio a causa di un incidente, ha comunicato la Polizia cantonale grigionese interpellata da Keystone-ATS. Nel frattempo l'autostrada è stata riaperta.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto prima del portale sud del tunnel Isla Bella, intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio. Non è ancora noto se vi siano vittime o feriti; la polizia intende informare in merito solo domani.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine supportate dal servizio di soccorso stradale e dall’ambulanza.