GR: iniziativa su carenza di alloggi a Coira dovrà attendere

Keystone-SDA

Il messaggio sull'iniziativa del PS della città di Coira "Più appartamenti a prezzi accessibili" va rielaborato, precisando le conseguenze finanziarie dell'iniziativa. Lo ha deciso oggi il Parlamento cittadino accettando con 11 voti contro 10 la richiesta promossa da Centro, PLR e UDC.

3 minuti

(Keystone-ATS) La discussione nel Rathaus del capoluogo retico è stato acceso. Secondo il deputato Tino Schneider (Centro) nel messaggio del municipio non sono chiare le ripercussioni finanziarie che porterebbe un’approvazione dell’iniziativa. Pure gli svantaggi non vengono illustrati. “Non vogliamo respingere l’iniziativa, bensì il messaggio relativo ad essa. Il che non significa che non vogliamo sottoporre la questione al voto popolare”, ha sottolineato Schneider.

L’iniziativa e il controprogetto

Nel 2024 i promotori hanno lanciato un’iniziativa che chiede alla città di Coira di impegnarsi attivamente per promuovere gli alloggi a prezzi accessibili. Nel giro di due anni il municipio deve creare le condizioni, affinché in futuro un terzo della superficie abitativa sui terreni comunali venga affittata a prezzo di costo.

Il municipio ha trovato il progetto “troppo ambizioso”. Per questo ha proposto un controprogetto. Questo prevede di ridurre a un quarto – e non a un terzo – la superficie destinata ai nuovi appartamenti.

Nel dibattito odierno socialisti e municipio hanno sottolineato che con l’iniziativa viene posto un obiettivo. “Non c’è motivo di non discutere oggi. Modificate la controproposta o respingetela”, ha appellato la deputata Barbara Rimml (PS), ricordando i termini contenuti nella Costituzione. Questa prevede che l’iniziativa venga porta al voto entro un anno e mezzo dalla sua presentazione.

La votazione era prevista per 14 giugno 2026, ma è molto probabile che si andrà al voto più tardi.

Due iniziative in un decennio

Non è la prima volta che un’iniziativa per più abitazioni a prezzi accessibili va alle urne a Coira. Un decennio fa era stato proposto di raggiungere una quota del 12% di appartamenti di utilità pubblica sul totale del parco immobiliare. Un obiettivo da raggiungere in 20 anni. Con una differenza di soli 86 voti l’iniziativa è stata bocciata.

Attualmente il tasso di abitazioni vuote a Coira si attesta allo 0,19%. Sotto l’1% si parla di “carenza di alloggi”. In nessun altra città svizzera gli appartamenti vengono riaffittati così rapidamente come a Coira. In media, un annuncio immobiliare rimane pubblicato solo 10 giorni, mentre in tutta la Svizzera rimane per oltre tre settimane, si legge nel messaggio del municipio cittadino.

In media l’affitto di un appartamento nuovo di 4,5 locali costa 2’325 franchi al mese, uno vecchio invece 1’835.