GR: inquinamento da idrocarburi in serbatoio acqua potabile Küblis

Keystone-SDA

Il Comune di Küblis, in Prettigovia, ha interrotto mercoledì la rete idrica dopo aver rilevato un forte odore anomalo in una condotta del serbatoio comunale. Le analisi hanno confermato la contaminazione dell'acqua potabile con idrocarburi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna il Comune, precisando che nel frattempo è stata attivata una distribuzione d’emergenza di acqua potabile.

L’Ufficio per la natura e l’ambiente retico e l’Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali hanno effettuato le analisi, confermando che la rete idrica non poteva venire riattivata.

Da oggi i residenti di Küblis possono utilizzare le docce delle scuole dei comuni limitrofi, si legge nel comunicato.

La priorità delle autorità rimane quella di individuare la causa della contaminazione e ripristinare la normale fornitura.