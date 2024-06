GR: intemperie in Mesolcina: danni contenuti a ponte sull’A13

(Keystone-ATS) Stando alle prime valutazioni il ponte sull’A13 in Mesolcina non ha subito danni troppo ingenti a causa del maltempo. Lo ha detto un portavoce dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) dopo che un tratto dell’autostrada è crollato nel fiume sottostante.

Seguiranno altre valutazioni per determinare più precisamente l’entità dei danni. Se le condizioni lo permetteranno, i lavori di riparazione inizieranno lunedì, ha aggiunto il portavoce a Keystone-ATS.

Per ora non è possibile fornire indicazioni certe sulla durata della chiusura dell’A13. Ad ogni modo, ha sottolineato, è chiaro che l’autostrada non potrà essere aggiustata nel giro di pochi giorni.