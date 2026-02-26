GR: Küblis, inquinamento acqua costa diversi milioni

Keystone-SDA

Dopo tre mesi dalla contaminazione dell'acqua potabile con idrocarburi in un serbatoio comunale di Küblis (GR), in Prettigovia, l'acqua risulta ancora di cattiva qualità. I costi si elevano a una doppia cifra milionaria, molto più di quanto stimato in precedenza.

(Keystone-ATS) Lo ha anticipato il sindaco Thomas Gort al Regionaljournal della SRF di ieri sera, precisando che “nella sorgente interessata ci sono ancora idrocarburi”. Nei test fatti dopo due mesi di trattamento, la qualità dell’acqua rimane tutt’ora cattiva, ha spiegato Gort. A dicembre, aveva previsto dei costi di poco più di un milione.

Attualmente l’approvvigionamento idrico degli abitanti di Küblis è garantito da una sorgente situata sull’altro versante della valle e con l’acqua supplementare di Saas. Una soluzione che però è soltanto temporanea. “Dobbiamo trovare nuove fonti”, ha spiegato Grot, aggiungendo che un’alternativa sarebbe quella di rifondere la sorgente inquinata in un punto più alto.

Le alternative citate, a cui si aggiunge quale ultima spiaggia, l’eventualità di pompare acqua sotterranea, sono tutte costose. Attualmente i costi assicurativi non sono coperti poiché non è noto chi sia all’origine del sinistro, viene precisato.

L’inquinamento si era verificato a fine novembre dello scorso anno, la rete idrica era stata interrotta dal Comune dopo aver rilevato un forte odore anomalo in una condotta del serbatoio comunale. Le analisi avevano confermato la contaminazione dell’acqua potabile con idrocarburi. Nel frattempo, oltre ai lavori di estrazione degli idrocarburi dal serbatoio, i tubi hanno dovuto essere sostituiti.