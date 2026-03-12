GR: Katharina Vonow vince il Premio culturale dei Grigioni

L'artista Katharina Vonow è stata insignita del Premio culturale dei Grigioni 2026. Due premi di riconoscimento vanno anche nel Grigionitaliano, ovvero premi di agli operatori museali valposchiavini Alessandra Siccardi-Jochum e Pierluigi Crameri e alla storica bregagliotta Priska Roth.

(Keystone-ATS) Il Governo retico ha assegnato il riconoscimento dotato di 30’000 franchi alla fotografa e fotoreporter di Rodels. Katharina Vonow ha iniziato presto a viaggiare per il mondo. Si è inoltre formata come guaritrice, artista figurativa e pittrice.

Oggi Vonow vive nuovamente nei Grigioni. Dipinge, disegna, insegna e sta ricominciando a fotografare. Con il Premio culturale 2026, il Governo rende omaggio alla ricca vita e all’opera dell’artista.

Degli otto premi di riconoscimento due vanno nel Grigionitaliano. Alessandra Jochum-Siccardi e a Pierluigi Crameri da anni si occupano della storia della Valposchiavo con l’associazione iStoria. Hanno allestito mostre fotografiche e pubblicato libri contenenti testimonianze visive del passato valposchiavino.

Il secondo riconoscimento italofono va alla storica Priska Roth. La ricercatrice ha scritto e ricercato sulla storia della sua valle, la Bregaglia. È una studiosa che non si barrica negli archivi, ma esce nel mondo con apertura e curiosità, si legge oggi nel comunicato del Governo retico.