GR: l’esercito aiuta a ripristinare i terreni agricoli in Mesolcina

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Fino al 16 ottobre una truppa del genio civile lavorerà al recupero di due aree agricole a Soazza e a Lostallo ancora coperte dai detriti dopo l’alluvione del 21 giugno. Il materiale verrà spostato nella deponia di Sorte.

Il battaglione, che attualmente è operativo in Mesolcina, è composto da 12 militi. Tramite cinque macchine da cantiere cingolate e quattro camion per il trasporto di materiale stanno liberando dai detriti una strada e un terreno agricolo a Soazza e un campo a Lostallo per un totale di circa tre ettari, ha spiegato il responsabile della comunicazione dello Stato Maggiore Moesa Philippe Sundermann a Keystone-ATS.

La prestazione d’appoggio dell’esercito in favore delle zone colpite dall’alluvione è svolta in base all’Ordinanza concernente l’appoggio di attività civili ed è stata approvata dal Comando Operazioni. “Grazie all’intervento dell’esercito possiamo contenere i costi per ripristinare i campi”, ha detto Sundermann. Gli interventi per rendere nuovamente coltivabili i 100 ettari di terreni agricoli prevedono un costo di circa 2,8 milioni di franchi.

A causa delle forti precipitazioni e per questioni di sicurezza, i lavori ieri pomeriggio sono stati interrotti. “Ieri sera il fiume Moesa aveva una portata di 230 litri al secondo, ha dichiarato il portavoce. Oggi abbiamo registrato 50 litri al secondo. Siamo tornati in un contesto normale senza registrare danni.”