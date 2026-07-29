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GR: l’UDC ha un nuovo capogruppo in Gran Consiglio

Keystone-SDA

Il granconsigliere di Zuoz, Stefan Metzger, è stato designato nuovo capogruppo dell'UDC nel Gran Consiglio grigionese. Metzger succederà al deputato Walter Grass, che ha guidato il gruppo parlamentare negli ultimi cinque anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un comunicato stampa pubblicato oggi, Stefan Metzger ringrazia la fazione democentrista per la fiducia. Il granconsigliere, di professione avvocato, siede dal 2022 in Parlamento. Dal prossimo agosto guiderà il partito con il maggior numero di seggi in Gran Consiglio. L’UDC è infatti stata la grande vincitrice delle elezioni del 14 giugno: da 25 è passata a 35 seggi su 120. Inoltre, dopo 18 anni d’assenza, i democentristi a partire dall’anno prossimo avranno di nuovo una rappresentante in Governo, ovvero Valérie Favre Accola.

Oltre a Metzger sono stati eletti anche i membri della direzione del gruppo parlamentare, ovvero Heinz Dürler, Gabriela Menghini-Inauen e Thomas Gort.

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