GR: l’UDC può sperare in un seggio nel Governo retico

Keystone-SDA

Stando ai risultati parziali aggiornati delle elezioni del Governo grigionese i quattro Consiglieri di Stato in carica vengono riconfermati. La candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola, si piazza al quarto posto prima dell'uscente socialista Peter Peyer.

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(Keystone-ATS) Al primo posto si posiziona l’attuale presidente del Governo, Martin Bühler (PLR), seguito da Marcus Caduff (Centro). Al terzo posto ci sarebbe Carmelia Maissen (Centro) e al quarto la candidata dell’UDC, Valérie Favre Accola. Lo scarto fra Peter Peyer (PS) e Aita Zanetti (Centro) diventa sempre più grande. La differenza fra i due è di quasi 5’300 voti. Seguono al settimo posto Nora Saratz Cazin (Verdi liberali), Maurizio Michael (PLR) e Reto Bott (indipendente).

Stando ai dati attuali si profila un’elezione storica nei Grigioni per due aspetti: per la prima volta siederebbero due donne nell’esecutivo cantonale. Il secondo aspetto riguarda la partecipazione. Con 88 Comuni conteggiati su 100 la partecipazione si attesta al 50,31%. Un dato che si prospetta da record.

I risultati definitivi per il Governo sono attesi fra le 14 e le 14.30.