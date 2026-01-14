GR: la frana di Brienz costa milioni al Comune di Albula

Keystone-SDA

L'evacuazione del villaggio di Brienz/Brinzauls (GR) costa caro al comune di Albula/Alvra. In un'intervista, il sindaco Daniel Albertin ha pertanto chiesto che se ne discuta a livello cantonale, poiché al momento il Comune deve sostenere costi milionari.

(Keystone-ATS) Negli ultimi anni il Comune ha sostenuto costi residui pari a circa 4,6 milioni di franchi solo per gestire la situazione a Brienz/Brinzauls, ha dichiarato Albertin in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano “Südostschweiz”. Tale importo non include le spese legate all’evacuazione da novembre 2024 a novembre 2025, che ammontano a 600’000 franchi. E non include tutti i costi, come ad esempio quelli relativi al lavoro amministrativo supplementare per l’amministrazione comunale.

“Si tratta di spese che non possono essere trasferite”, ha affermato Albertin. Ciò con un budget compreso tra 18 e 19 milioni di franchi e un flusso di cassa di circa 250’000 franchi. “È un problema che deve essere discusso approfonditamente anche a livello cantonale”, ha affermato il presidente del comune di Albula/Alvra, di cui fa parte il paese di Brienz/Brinzauls.

Difficile ottenere di più a livello legale

Un Comune che deve affrontare una sfida come la frana di Brienz/Brinzauls deve sostenere tutti questi costi da solo? È una domanda che si è posto il sindaco. Con le attuali basi giuridiche è difficile che la località riceva di più di quanto già finora richiesto.

Se il villaggio di Brienz/Brinzauls non fosse entrato a far parte del Comune aggregato di Albula/Alvra una decina di anni fa, non sarebbe stato possibile finanziare il monitoraggio della frana. Malgrado ciò le spese pesano sulle casse comunali. “Dobbiamo andare avanti così, finché non ci saremo completamente dissanguati. E poi?”

Un aumento delle tasse è fuori discussione. Solo perché il Comune ha la sfortuna di dover affrontare la gestione della frana, non può chiedere più tasse alla popolazione, ha affermato il sindaco. “Se vogliamo che Brienz/Brinzauls continui a essere vivibile, se vogliamo che il trasferimento preventivo sia fattibile, allora dobbiamo dimostrare che come Comune non siamo più in grado di farcela da soli”.

Il flusso di detriti rallenta

Alla fine del 2025, il flusso di detriti sopra il villaggio evacuato ha continuato a rallentare. Nel paese è stata registrata la velocità di scivolamento più bassa degli ultimi 15 anni. Al momento non è ancora chiaro come proseguirà la situazione a lungo termine per la popolazione di Brienz/Brinzauls. Entro la fine di gennaio, la situazione verrà rivalutata.

Albertin non crede che con l’eventuale revoca dell’evacuazione la questione del trasferimento preventivo non si porrà più. “Siamo ancora fermamente convinti che questo ricollocamento possa e debba essere effettuato”, ha affermato nell’intervista. Ha inoltre sottolineato che gli ultimi anni hanno dimostrato che a volte il pendio si comporta in modo diverso dal previsto nel giro di pochi mesi.

All’inizio di dicembre, il Gran Consiglio grigionese ha approvato un credito di 50 milioni di franchi per il trasferimento preventivo. Questo importo servirà a risarcire coloro che desiderano abbandonare definitivamente il villaggio. Già tre anni fa, il Parlamento cantonale aveva approvato un credito di 40 milioni di franchi per la galleria per drenare l’acqua, che si trova all’interno della montagna.