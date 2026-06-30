GR: la Valposchiavo vince il premio europeo EV!RA

Keystone-SDA

Condividi

La Valposchiavo ha vinto l'European Village Renewal Award (EV!RA) 2026. La giuria internazionale e interdisciplinare ha scelto la vallata a sud del Bernina fra 25 candidature provenienti da tutta Europa.

2 minuti

(Keystone-ATS) Per la giura la Valposchiavo è riuscita a contrastare efficacemente lo spopolamento e a favorire il ritorno dei giovani dopo gli studi e le prime esperienze, malgrado la sua posizione periferica. Nella motivazione ufficiale si legge che questo modello di sviluppo “può rappresentare un esempio per numerose aree rurali europee”.

Il riconoscimento EV!RA va ad aggiungersi a un folto palmarès. Nel 2021 la vallata è stata insignita del titolo “Best Tourism Village” dall’Organizzazione Mondiale del Turismo. Nel 2024 la Valposchiavo ha ottenuto il riconoscimento di Regione svizzera del gusto. Nel 2025 Patrimonio Svizzero ha assegnato al Comune di Poschiavo il Premio Wakker. “Per Valposchiavo Turismo questi riconoscimenti sono molto importanti. Se con il Premio Wakker abbiamo ricevuto una visibilità a livello nazionale, con EV!RA ci presentiamo sulla scena europea”, ha commentato il presidente di Valposchiavo Turismo, Andrea Zanolari, a Keystone-ATS.

Il premio EV!RA viene assegnato dal 1990 ogni due anni dall’Associazione Europea per lo Sviluppo Rurale e il Rinnovamento dei Villaggi. In Svizzera finora era stato assegnato a Vals nel 2012 e ora si aggiunge la Valposchiavo. “Il concorso seleziona e premia le comunità rurali europee che si distinguono per processi di sviluppo locali di eccezionale qualità, capaci di rispondere in modo innovativo e sostenibile alle sfide del territorio”, si legge in un comunicato stampa odierno.

La premiazione avverrà dal 10 al 12 settembre 2026 a Kostelní Lhota, nella Boemia Centrale (Repubblica Ceca), il Comune vincitore dell’edizione precedente.