GR: Lenzerheide, si ribalta con gatto delle nevi, ferito

Keystone-SDA

Un gatto delle nevi privato si è ribaltato più volte, scivolando lungo un pendio, venerdì sera a Lenzerheide (GR). Il conducente è rimasto ferito ed è stato elitrasportato all'Ospedale cantonale di Coira con la Rega.

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(Keystone-ATS) L’uomo, un cinquantenne, stava percorrendo in salita un sentiero innevato in località Lavoz, indica in una nota odierna la polizia grigionese. Nel tentativo di superare un cumulo di neve, il mezzo è uscito di strada e si è fermato sui cingoli circa 40 metri più in basso.

Il conducente è riuscito a uscire dal veicolo da solo e a chiamare i soccorsi. Polizia e procura stanno ora indagando sulle circostanze esatte del sinistro.