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GR: Lia Rumantscha, Chasper Sarott nuovo presidente

Keystone-SDA

Chasper Sarott è stato eletto oggi nuovo presidente della Lia Rumantscha. La nomina è avvenuta durante l'assemblea dei delegati svoltasi a Samedan (GR), si legge in un comunicato dell'organizzazione linguistica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’engadinese Sarott, attuale vicedirettore e responsabile del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha lavorato come diplomatico e ambasciatore in diversi Paesi, tra cui Libano, Polonia, Madagascar e Repubblica Democratica del Congo.

I 98 delegati presenti potevano scegliere fra due opzioni: un presidente o una copresidenza. Oltre alla candidatura di Sarott (scelto con 47 voti validi su 49), vi era infatti quella a due formata dall’attuale presidente, editrice e consulente culturale Urezza Famos e Bernard Maissen, ex direttore dell’Ufficio federale delle comunicazioni e già caporedattore dell’agenzia stampa Keystone-ATS come anche della radiotelevisione romancia RTR.

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