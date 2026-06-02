GR: Lia Rumantscha rimane senza segretario generale

Keystone-SDA

Nei prossimi giorni l'attuale segretario generale, Markus Solinger, lascerà la Lia Rumantscha dopo tre anni di carica. Il rapporto di lavoro termina per visioni divergenti sul futuro dell'organizzazione, cita un comunicato odierno.

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(Keystone-ATS) “Il Comitato ha deciso di separarsi da Markus Solinger a causa delle divergenze di opinioni sull’attuazione della nuova struttura dirigenziale”, ha specificato la presidente del sodalizio, Urezza Famos, all’agenzia Keystone-ATS. Nella nota, il comitato ringrazia il segretario generale uscente per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Al termine della fase di transizione in corso, la direzione prenderà in mano le redini dell’attività operativa.

Cambiamenti in vista

Ma quando verrà nominato un nuovo segretario o una nuova segretaria? “Al momento non pubblicheremo nessun posto, neanche ad interim”, continua Famos. Questo perché l’organizzazione linguistica che promuove e difende la quarta lingua nazionale si trova in una fase di cambiamento.

L’anno scorso la Lia Rumantscha ha pubblicato la strategia futura per la promozione e lo sviluppo del romancio nel mondo digitale. “In questa fase di implementazione che dura da nove mesi ci siamo chiesti se la struttura attuale si allinea con la strategia approvata l’anno scorso”, ha spiegato l’attuale presidente, aggiungendo che il nuovo modello della Lia Rumantscha verrà presentato prossimamente.

Non solo a livello operativo, ma anche nel comitato sono previsti cambiamenti. Il 20 giugno l’assemblea generale nominerà infatti la nuova presidenza. I delegati potranno scegliere fra due opzioni: un presidente o una copresidenza. Per la guida a due si sono messi a disposizione l’attuale presidente, editrice e consulente culturale, Urezza Famos, e Bernard Maissen, ex direttore dell’Ufficio federale delle comunicazioni e in precedenza caporedattore dell’agenzia di stampa ATS (oggi Keystone-ATS) nonché della radio romancia RTR. Per il posto di presidente si è candidato anche l’engadinese Chasper Sarott, attuale vicedirettore e responsabile del personale del Dipartimento federale degli affari esteri. Dapprima ha lavorato come diplomatico e ambasciatore in diversi paesi, tra cui Libano, Polonia, Madagascar e Repubblica Democratica del Congo.