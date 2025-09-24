The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GR: Madrisa Solar, il primo impianto solare alpino è produttivo

Keystone-SDA

I pannelli solari posati sopra Klosters (GR) in Prettigovia hanno iniziato a produrre energia. Secondo Repower, si tratta della prima centrale solare alpina della Svizzera. La messa in funzione completa è prevista entro la fine del 2027.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Circa il 15% dell’impianto sta attualmente immettendo elettricità in rete, ha annunciato oggi Repower. 500 pannelli solari sono stati ancorati al suolo e 3’000 moduli bifacciali sono stati finora installati. “Madrisa Solar è il primo impianto solare alpino ad essere collegato alla rete nell’ambito del progetto nazionale Solar Express”, ha spiegato l’azienda energetica.

L’impianto è stato realizzato dalla società Madrisa Solar AG. Repower, l’azienda elettrica del Canton Zurigo EKZ e il Comune di Klosters detengono ciascuno un terzo delle azioni della società. L’elettricità prodotta a Madrisa viene utilizzata in parte da EKZ e in parte per alimentare la funivia nel comprensorio di Klosters-Madrisa.

L’impianto si trova a circa 2’000 metri di quota e secondo la nota è stato progettato per garantire un’elevata produzione di energia elettrica in inverno. Una volta completata, la centrale solare produrrà 17 GWh all’anno, di cui oltre il 40% sarà generato nei mesi invernali. L’investimento totale ammonta a 70 milioni di franchi.

Altri due grandi impianti solari alpini sono attualmente in costruzione nei Grigioni nell’ambito del programma Solar Express. Si tratta di NalpSolar di Axpo e SedrunSolar di Energia Alpina, entrambi situati nel comune di Tujetsch in Surselva.

