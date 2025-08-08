The Swiss voice in the world since 1935

GR: Madrisa Solar prende forma, finora 300 pannelli installati

I lavori per l'impianto solare alpino di Repower, EKZ e del Comune di Klosters (GR) procedono spediti. A due mesi dall'inizio del cantiere sono stati installati 300 pannelli a 2'000 metri di quota. In totale è prevista la posa di circa 3'170 unità.

(Keystone-ATS) I pannelli solari dell’impianto Madrisa Solar dovrebbero fornire circa 17 Gigawattora di elettricità all’anno. Il 40% verrebbe prodotta da ottobre a marzo. L’energia sarà utilizzata da EKZ, l’azienda elettrica del Canton Zurigo, e dalle funivie di Klosters-Madrisa per alimentare i propri impianti di risalita, scrive Repower in una nota.

L’investimento totale raggiunge circa 70 milioni di franchi. La messa in esercizio completa è prevista per la fine del 2027.

Attualmente nei Grigioni altri due impianti solari alpini di grandi dimensioni si trovano in fase di costruzione. Si tratta di NalpSolar di Axpo e SedrunSolar gestito da Energia Alpina. Entrambi si trovano nel Comune di Tujetsch in Surselva.

