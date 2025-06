GR: malgrado la siccità la situazione a Brienz rimane tesa

L'allarme non è rientrato a Brienz. Keystone-SDA

A causa della siccità, la velocità di smottamento dei detriti sopra Brienz/Brinzauls (GR) è diminuita. L'accesso al villaggio minacciato dalla frana rimane comunque vietato, annunciano oggi le autorità del Comune di Albula/Alvra di cui Brienz/Brinzauls è una frazione.

(Keystone-ATS) Secondo l’ultimo bollettino pubblicato oggi, gli smottamenti sul versante della montagna e nei pressi del villaggio hanno subito un notevole rallentamento, ma sono rimasti a un livello elevato.

La zona denominata Front slitta con una velocità di 13,5 metri all’anno verso valle, il Plateau est di 12 metri all’anno. In caso di precipitazioni, si prevede una rapida accelerazione, in particolare di quest’ultima area e del pendio di ghiaia in cima.

Se ciò dovesse succedere, il paese rischia di essere seppellito dai detriti? Il geologo Andreas Huwiler risponde nella nota che questo dipende soprattutto dal grado di umidità del terreno. Se la massa cade su una superficie molto umida, può muoversi più facilmente. Se invece la superficie è asciutta, la colata è più lenta, come si è visto già nel giugno del 2023, quando i detriti hanno mancato per pochi metri il paese nel cuore dei Grigioni. Il geologo non esclude però la possibilità che il paese venga raggiunto.

Nel peggiore dei casi, secondo gli esperti fino a 2,2 milioni di metri cubi di roccia potrebbero precipitare verso il villaggio e proseguire in direzione dell’Albula, causando gravi danni.

Vista la situazione la fase rossa, ovvero il divieto di accesso al paese, rimane in vigore.

Conseguenze con la fase blu

Attualmente le strade che collegano Tiefencastel con Surava e Lenzerheide e la linea della Ferrovia retica (GR) non corrono un rischio imminente. Se il Plateau est dovesse franare, le strade circostanti e la ferrovia (GR) verrebbero chiuse e si passerebbe così alla fase blu.

Ciò avrebbe delle conseguenze importanti per i residenti e i pendolari. Per questo motivo lo Stato maggiore di condotta comunale raccomanda ai lavoratori di organizzarsi in anticipo, ad esempio pianificando una sistemazione per la notte vicina al posto di lavoro o di formazione.