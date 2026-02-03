GR: manca la neve e mancano i turisti di giornata

Affluenza in calo a gennaio sulle piste grigionesi: i primi passaggi sono scesi del 3,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ha comunicato oggi Bergbahnen Graubünden. Secondo l'associazione degli impianti di risalita a livello cantonale ci sono grandi differenze.

(Keystone-ATS) Rispetto al gennaio del 2025 tutte le 23 imprese di risalita hanno registrato una diminuzione nei primi ingressi. Il calo maggiore è stato registrato a Davos Klosters (-4,4%), seguito a ruota dall’Alta Engadina (-4,3%). La perdita minore si osserva in Bassa Engadina (-1,8%). Laddove i comprensori hanno potuto ricorrere all’innevamento artificiale, i dati sono migliori, scrive oggi l’associazione di categoria in un comunicato.

Un confronto su più anni mostra invece un’immagine positiva. Negli ultimi cinque anni gli impianti di risalita retici registrano un incremento dell’affluenza di oltre l’8%. Nella media decennale del 12%.