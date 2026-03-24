GR: masso gigante intrappola un operaio a Valsot, ferito gravemente

Keystone-SDA

Ieri pomeriggio un operaio è rimasto intrappolato sotto una pietra di due metri cubi, che si è staccata dalla parete di un seminterrato di un'antica casa engadinese. L'incidente è avvenuto nella frazione di Raschvella, fra Ramosch (GR) e Strada (GR). L'uomo ha riportato ferite gravi, scrive oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato.

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(Keystone-ATS) L’operaio si trova tutt’ora in condizioni critiche, ha dichiarato un portavoce della polizia a Keystone-ATS. Il 37enne italiano avrebbe riportato innumerevoli fratture. La parte inferiore del corpo è stata la più colpita, ma anche la parte superiore è rimasta ferita: oltre a decine di fratture, l’uomo ha subito anche lesioni interne.

L’operaio era impegnato in lavori di ristrutturazione nel seminterrato dell’edificio quando la pietra si è staccata. I suoi colleghi l’hanno subito aiutato e hanno sostenuto l’enorme masso fino all’arrivo dei soccorsi. Questa è stata la sua “grande fortuna”, ha affermato il portavoce. Anche il pavimento morbido della cantina ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Per estrarre l’uomo è stato chiamato il servizio di soccorso stradale dei pompieri di Pisoc. Un equipaggio della Rega ha infine trasportato il 37enne all’Ospedale cantonale di Coira.