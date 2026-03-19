GR: Mesolcina, 511’000 franchi per le infrastrutture agricole

Keystone-SDA

Il Governo retico ha concesso al Comune di Lostallo un contributo di 511'000 franchi per ripristinare le infrastrutture agricole danneggiate dall'alluvione del giugno 2024. I costi complessivi ammontano a 1,72 milioni di franchi.

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(Keystone-ATS) La concessione del contributo presuppone la garanzia di un corrispondente aiuto federale pari al 39 per cento dei costi complessivi, scrive oggi il Governo in un comunicato.

L’alluvione del 21 giugno 2024 ha causato la morte di tre persone e danni considerevoli in diversi Comuni. A Roveredo, Grono, Cama, Lostallo, Soazza e Mesocco sono state colpite anche le infrastrutture agricole.

Per il loro ripristino i contributi verranno versati al Comune di Lostallo, che ha creato un conto separato per la contabilizzazione di tutte le fatture e la ripartizione dei costi rimanenti. Per questo motivo gli aiuti della Confederazione e del Cantone vengono riscossi in maniera centralizzata tramite il Comune di Lostallo.