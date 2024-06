GR: Mesolcina, stimati quasi 40 milioni di danni

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I costi della recente alluvione in Mesolcina ammontano a 38 milioni di franchi. La stima dei danni è stata presentata oggi dal comune di Lostallo (GR) nel corso di una conferenza stampa.

L’elenco degli interventi necessari per la messa in sicurezza della zona alluvionata è considerevole. Occorre risistemare i ruscelli comunali e mettere in sicurezza il fiume Moesa. I terreni devono essere sgomberati dal materiale alluvionale, composto da massi, sassi, ghiaia e legname, è stato spiegato.

I numerosi allagamenti devono essere prosciugati, mentre è necessario anche il ripristino dell’impianto di depurazione (IDA), delle fermate degli autobus e delle piazzole per la raccolta dei rifiuti. Inoltre, bisogna intervenire sulle strade di quartiere, quelle agricole e i numerosi sentieri.

Infine, è necessario considerare, come riportato nella presentazione dei danni emanata oggi dal comune mesolcinese di poco meno di 900 abitanti, i danni agli edifici e i costi derivanti dall’evacuazione temporanea delle persone dalle loro abitazioni.

L’alluvione ha completamente distrutto cinque edifici, tra cui tre case. L’Assicurazione fabbricati dei Grigioni sta gestendo altri 130 casi di danni agli edifici. La frana ha inoltre danneggiato una conduttura dell’acqua potabile lunga tra i 600 e gli 800 metri.

I danni registrati comprendono circa 100 ettari di terreno. Sono stati erosi 400 metri di argini del fiume Moesa. Otto chilometri di strade sono stati allagati e il 30% della rete stradale è stato danneggiato.

Complessivamente occorre rimuovere 290’000 metri cubi di materiale alluvionale e fango. La strada cantonale è nuovamente percorribile, ma è aperta solo al traffico locale. Chiunque voglia farne uso, ha bisogno di un permesso.

“Sebbene diversi danni saranno risarciti dalle assicurazioni o coperti da contributi cantonali e federali”, si legge nel documento presentato ai media, “vi saranno sicuramente costi residui esorbitanti per la nostra piccola comunità. Sono cifre che, alla luce del budget comunale, non potremo mai coprire da soli”.

Pertanto il comune di Lostallo ha aperto un conto dedicato alle donazioni.