GR: morto fotografo Hans Danuser

(Keystone-ATS) Il fotografo e artista grigionese di fama internazionale Hans Danuser è morto all’età di 71 anni. La Fondazione Garbald di Castasegna (GR), di cui era presidente onorario, ha confermato oggi a Keystone-ATS una notizia in tal senso della Südostschweiz.

Nato a Coira nel 1953, Danuser è considerato uno dei precursori della fotografia contemporanea in Svizzera a partire dagli anni Ottanta. Le sue opere sono state esposte in importanti mostre in Svizzera e all’estero.

Era noto per il suo approccio all’arte in relazione alla scienza e alle questioni contemporanee. Danuser si è fatto conoscere a livello internazionale con il ciclo “In Vivo” del 1989, con immagini del mercato dell’oro, della biotecnologia e dell’energia nucleare.

Negli anni Novanta Danuser ha dedicato il suo lavoro alla ricerca genetica e alla medicina riproduttiva. Nelle sue opere ha tematizzato anche il tema del cambiamento climatico. Nel maggio di quest’anno ha donato i suoi archivi alla Fotostiftung Schweiz.