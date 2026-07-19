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GR: moto investe auto sul Bernina, due feriti

Keystone-SDA

Un motociclista di 60 anni e la sua accompagnatrice sono rimasti feriti ieri pomeriggio nello scontro con un'auto nei pressi dell'Ospizio sul passo del Bernina.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La donna è stata elitrasportata d’urgenza a Coira, mentre l’uomo è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Samedan.

Stando a una prima ricostruzione fornita oggi dalla polizia cantonale retica, un automobilista stava percorrendo la strada del Bernina in direzione di Poschiavo. Nel momento in cui il conducente ha iniziato la manovra per svoltare verso un parcheggio laterale, il centauro che lo seguiva non ha frenato per tempo, finendo per urtare violentemente la parte posteriore del veicolo che lo precedeva.

L’impatto è stato violento e ha fatto cadere le due persone a cavallo della moto. Le loro ferite sono state giudicate da medio a gravi. La dinamica esatta del sinistro è ora al vaglio della polizia cantonale grigionese. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e procedere ai rilievi.

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