GR: motocarro si ribalta a Klosters, ferito 57enne

Keystone-SDA

Un 57enne alla guida di un motocarro è rimasto incastrato sotto il veicolo che si è ribaltato ieri pomeriggio a Klosters (GR). Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'uomo è stato trasportato dalla Rega all'ospedale cantonale di Coira.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto ha reso noto oggi la polizia cantonale dei Grigioni, verso le 16:00 l’uomo stava percorrendo la Pagrüegerweg, quando il motocarro ha urtato un muro sul lato montagna della carreggiata a corsia unica, ribaltandosi poi sulla sinistra in direzione dei binari ferroviari.

Il conducente è stato sbalzato dal sedile e intrappolato sotto il veicolo e per liberarlo è intervenuto il soccorso stradale di Klosters. A causa delle operazioni di soccorso, la linea ferroviaria adiacente è rimasta chiusa per circa un’ora.