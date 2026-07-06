GR: motociclista a 111 km/h sul Passo del Bernina

Keystone-SDA

Condividi

Ieri pomeriggio la Polizia cantonale retica ha fermato un pirata della strada a La Rösa sul Passo del Bernina. Il motociclista stava viaggiando a 111 km/h su un tratto con il limite di 60 km/h. Finora nei Grigioni sono stati registrati 38 casi di pirati della strada.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il 58enne si stava dirigendo con la sua moto in direzione dell’Ospizio Bernina. Verso mezzogiorno l’uomo ha superato di 51 km/h la velocità massima vigente. Una pattuglia delle forze dell’ordine l’ha fermato e gli ha revocato la licenza di condurre sul posto.

Il motociclista verrà ora denunciato alla Procura pubblica grigionese.

Leggero aumento dei casi di pirati della strada

A fine giugno la Polizia cantonale dei Grigioni ha registrato 38 reati di guida spericolata, due in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Secondo i dati forniti dalla Polizia cantonale grigionese a Keystone-ATS, fra gli episodi più gravi nel 2025 figura un veicolo rilevato a 242 km/h su un tratto con limite di 80 km/h, in un’altra zona segnalata a 30 km/h è stata registrata un’infrazione a 100 km/h. Quest’anno invece fra le violazioni più gravi un veicolo a 94 km/h in una zona a 30 km/h. Un ulteriore caso ha riguardato un superamento di 78 km/h su una strada con limite a 50 km/h.

Fra i tracciati più colpiti da questo fenomeno c’è la strada nazionale N13 nel Comune di Rheinwald, dove il limite è di 80 km/h. Segue poi la strada del Maloja, dove in certi tratti il massimo consentito è di 50 km/h e in altri di 80 km/h.

Secondo la Legge federale sulla circolazione stradale è considerato un pirata della strada chi circola ad almeno 70 km/h in una zona con limite di 30 km/h, ad almeno 100 km/h dove il limite è di 50 km/h, a 140 km/h su una strada con limite di 80 km/h oppure a oltre 160 km/h su un tratto dove la velocità consentita supera gli 80 km/h.