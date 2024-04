GR: motociclista contro furgone, gravissimo

(Keystone-ATS) Un motociclista 18enne ha riportato lesioni tali da metterne in pericolo la vita in seguito a una collisione con un furgone avvenuta ieri pomeriggio sulla strada del passo dello Julier, in territorio di Rona (GR).

Il giovane centauro è stato trasportato dalla Rega all’ospedale cantonale di Coira.

Lo ha indicato oggi la polizia cantonale grigionese, precisando che il 18enne stava circolando con la sua moto da Rona in direzione di Tiefencastel, quando per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire si è scontrato frontalmente con un furgone che circolava normalmente in direzione opposta.

Prima di trasferirlo all’ospedale, il Servizio di soccorso dei Grigioni centrali e un equipaggio della Rega gli hanno prestato cure mediche d’emergenza sul posto, prosegue la polizia. Quanto ai quattro cittadini polacchi che si trovavano nel furgone, essi hanno poi potuto proseguire il viaggio a bordo di un taxi.