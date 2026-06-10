GR: negozio aperto 24 ore su 24 a Soglio, primo bilancio positivo

Keystone-SDA

Il proprietario dell'unico negozio di alimentari e prodotti per la casa a Soglio ha sperimentato una formula ibrida: la vendita in parte in presenza, in parte con il self-service. A un anno e mezzo di distanza il bilancio è positivo, tanto che il gestore pensa di estendere il modello a un altro negozio in Val Bregaglia.

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(Keystone-ATS) Il gestore del negozio, Vittorio Scartazzini, si dice soddisfatto. “Nei primi cinque mesi del 2026 si è visto un incremento del 15% rispetto all’anno precedente”, ha detto a Keystone-ATS. “Questo incremento però non è riconducibile soltanto alla possibilità di fare gli acquisti fuori dagli orari di servizio, ma di un aumento generale di turisti o proprietari di case di vacanze oppure grazie alle riprese del film di Heidi. Di per sé direi che il sistema self-service non aumenta la cifra di affari, ma limita le spese del personale”.

Nel 2024 si pensava di chiudere

Per capire i motivi di questo cambiamento bisogna fare un passo indietro. Negli ultimi anni il ricavato del negozio a Soglio continuava a diminuire mentre le spese per la gestione e il personale rimanevano; l’offerta di un affitto più basso non ha migliorato la situazione e la riduzione degli orari di apertura aveva creato malumore nella popolazione per la limitata possibilità di fare acquisti in tempi comodi.

All’inizio del 2024 la decisione di chiudere era ormai presa e comunicata alla Commissione comunale del turismo. Ma un suo membro, Ivo Ermatinger, non voleva credere che la chiusura dell’unico alimentari del paese fosse l’unica soluzione. In compagnia del gestore del negozio ha dunque visitato un negozio a Brigels in Surselva. Nell’esercizio commerciale il personale è presente per qualche ora e gestisce anche uno sportello della posta.

L’unico self-service nel raggio di chilometri

A Soglio all’inizio c’era timore per l’investimento iniziale e per il passaggio ad un sistema con un codice a barre che richiedeva un inventario generale, durato due mesi. Una volta presa la decisione di provare unicamente con le proprie forze, il sistema ha cominciato lentamente a funzionare: nella zona del Toggenburgo nel Canton San Gallo si è trovato una combo cassa-bilancia-pos più economica rispetto al negozio visitato in Surselva.

Per andare incontro ai clienti che non gradivano autogestirsi si è pensato di mantenere la presenza della commessa dalle 9 alle 12, orario in cui si può pagare in contanti. Il servizio aperto 24 ore su 24, probabilmente l’unico nel raggio di decine di chilometri, inizialmente era accessibile solo per la popolazione di Soglio con un codice condiviso tramite whatsapp. Dopo qualche mese che lasciava ben sperare, a metà gennaio 2025 l’accesso è stato libero per tutti e pian piano si sono affrontati i punti deboli. È capitato che la porta rimanesse aperta con libero accesso a un gatto, re per una notte. Ora una molla fa sì che la porta si richiuda alle spalle dell’acquirente.

Supporto e onestà da parte dei clienti

La soddisfazione degli abitanti e dei turisti è tanta, anche se per le grosse spese ci si reca ancora nei centri commerciali. Quando tra metà luglio e a metà agosto aumentano i soggiorni e serve un maggiore approvvigionamento la commessa è presente anche il pomeriggio. Per alcuni è un sollievo: prediligono la modalità tradizionale, per paura di sbagliare. Il gestore riscontra un tale supporto da parte dei clienti e una tale onestà da parte dei turisti, spesso habitué, che il pane del sabato, gratuito quando avanza la domenica, lo trova lo stesso pagato.

“Per quanto riguarda i furti ci sono stati, come avviene in qualsiasi negozio, anche in presenza del personale. La cifra comunque è molto bassa e tollerabile. Più alta invece è la perdita dovuta a sbagli da parte del cliente nel digitare l’importo o durante la fase di pagamento con la carta. Anche questo però rimane nei limiti accettabili”. Secondo Vittorio Scartazzini questo tipo di negozio funziona molto bene in un luogo piccolo, ma non sulle rotte battute da chiunque; in ogni caso la telecamera c’è, in funzione anche lei, come la luce, solo in presenza di acquirenti.

I proprietari metteranno la stessa cassa anche nel negozio a Promontogno, così che in qualsiasi momento sarà possibile anche lì allungare l’orario in cui poter fare acquisti, fosse anche solo per la voglia di un gelato o di una spaghettata di mezzanotte. Rimane inteso che alcolici e tabacco sono acquistabili solo in presenza di un venditore che possa accertare l’età.