GR: nuova politica regionale importante per sviluppo regioni

2 minuti

(Keystone-ATS) La nuova politica regionale (NPR) della Confederazione rappresenta per il Canton Grigioni uno strumento efficace e rivelatosi valido per incrementare la produzione di valore aggiunto e rafforzare la competitività nelle regioni. Lo indica in una nota odierna il Dipartimento cantonale dell’economia pubblica, precisando che è iniziato il programma d’attuazione NPR Gigioni 2024-2027.

Con la NPR è possibile promuovere progetti innovativi nei settori del “turismo”, dell'”industria e innovazione” nonché in quello della “formazione e sanità”. Vengono inoltre sostenuti progetti che valorizzano i potenziali locali e regionali, viene ancora precisato.

La Confederazione ha accolto il programma di attuazione NPR Grigioni 2024-2027, mettendo a disposizione quasi 14 milioni di franchi a fondo perso nonché 25 milioni di franchi di mutui federali. Dal canto loro, le autorità retiche prevedono di impiegare per la promozione dei progetti complessivamente 20 milioni di franchi per sussidi.

Nei Grigioni è possibile promuovere progetti NPR su tutto il territorio cantonale. È inoltre pensabile incoraggiare anche progetti con orientamento sovracantonale e transfrontaliero. La NPR fornisce importanti contributi allo sviluppo dell’economia regionale dal 2008.

Con il programma di attuazione NPR 2020-2023 sono stati sostenuti 124 progetti con sussidi a fondo perso per un totale di circa 20 milioni di franchi. 10 progetti infrastrutturali hanno ricevuto mutui federali per un totale di 19 milioni di franchi e prestazioni equivalenti cantonali pari a oltre 4,5 milioni di franchi. In questo modo è stato possibile impiegare più dell’85% dei mezzi per la promozione di progetti disponibili nel periodo di attuazione 2020-2023, conclude la nota.