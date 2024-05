GR: nuova specializzazione in informatica a Coira e a Ilanz

(Keystone-ATS) Il Canton Grigioni ha deciso di dar vita a una specializzazione in informatica. Il primo ciclo di formazione prenderà avvio nell’anno scolastico 2025/26, alla Scuola cantonale di Coira e al Centro di formazione Surselva a Ilanz.

Il massiccio e veloce sviluppo della digitalizzazione richiede un maggior numero di risorse umane specializzate nel settore informatico, con una buona formazione professionale. L’introduzione della specializzazione informatica, denominata “scuola media di informatica”, a partire dall’anno scolastico 2025/26, fungerà da complemento alle offerte di formazione di base sotto forma di apprendistato nelle aziende grigionesi.

La nuova offerta intende contribuire a ridurre la carenza di specialisti nelle professioni del settore informatico e a fornire ai giovani adulti le basi per affrontare gli studi in una scuola universitaria professionale, si legge nella nota diramata oggi dal Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente (DECA).

Il percorso formativo prevede una durata di quattro anni e permette di conseguire l’attestato federale di capacità di informatico/a AFC. Al termine dello studio il giovane informatico sarà in possesso anche della “maturità professionale economia e servizi, tipo economia”.

I giovani studenti potranno affrontare la formazione presso la Scuola cantonale grigione a Coira oppure nel Centro di formazione Surselva a Ilanz. Essa si articola in una formazione scolastica triennale e in una successiva pratica professionale di un anno, in collaborazione con la Gewerbliche Berufsschule Chur e l’associazione per la promozione delle professioni dell’elettronica e dell’informatica di Landquart (Verein zur Förderung von Elektronik und Informatik Berufen).

Analogamente a quanto praticato per la scuola media di commercio e per la scuola specializzata, l’accesso alla nuova “scuola media di informatica” prevede un esame di ammissione dopo aver frequentato la terza classe del grado secondario I (3a secondaria).