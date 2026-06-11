GR: nuova struttura della Lia Rumantscha senza segretario generale

Keystone-SDA

L'organizzazione linguistica Lia Rumantscha ha cambiato il suo modello strategico. In futuro la direzione sarà composta da un collegio di tre membri con un presidente. La funzione del segretario generale invece non esisterà più.

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(Keystone-ATS) La settimana scorsa il comitato aveva comunicato la decisione di separarsi dall’attuale segretario generale, Markus Solinger, rimasto in carica per tre anni. Già in quell’occasione la Lia Rumantscha aveva comunicato che non avrebbe indetto un concorso per un nuovo posto, visti i cambiamenti in seno all’organizzazione.

Ora è chiaro come sarà la struttura del sodalizio, che difende e promuove la quarta lingua nazionale. Stando a un comunicato odierno la direzione operativa sarà composta da tre persone, anziché da quattro come in passato. “Insieme saranno responsabili della direzione dell’organizzazione”, ha scritto la Lia Rumantscha.

Il precedente vicedirettore generale, Andreas Gabriel, assumerà immediatamente la presidenza della direzione. Egli rappresenterà la direzione anche all’esterno. Inoltre guiderà il settore “Cuminanza ed Interess”. Il settore “Lingua e Cultura” sarà diretto per il momento da Silvio Dietrich. Dato che lascerà la Lia Rumantscha ad agosto, il posto verrà messo a concorso. La posizione per il settore “Gestiun” sarà occupata a breve.

Con questa nuova struttura, l’organizzazione linguistica mira a rafforzare la collaborazione tra i settori e creare responsabilità chiare, scrive la Lia Rumantscha.