The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: nuovo organo di revisione per la Banca Cantonale Grigione

Dopo 17 anni, la Banca Cantonale Grigione (BCG) si separa dal suo revisore esterno Ernst&Young (EY). Il Governo retico ha affidato il mandato a KPMG a partire dal 2026.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La decisione del Governo è stata presa a seguito di una procedura di pubblicazione e di selezione da parte del Consiglio di banca. “La BCG e il Governo sono molto soddisfatti dell’attività pluriennale e professionale svolta da Ernst&Young”, ha dichiarato il Consigliere di Stato, Martin Bühler, interpellato da Keystone-ATS. Secondo le basi legali, la relativa nomina spetta al Governo grigionese.

La società di revisione opera come controllore esterno per la banca dal 2008. Sebbene non vi sia alcun obbligo di limitare la durata del mandato, ai sensi di una “best practice of corporate governance” è consuetudine valutare periodicamente la possibilità di cambiare società di revisione. Secondo Bühler si tratta dunque di una procedura ordinaria dopo oltre 17 anni assieme alla stessa società.

KPMG segue a Ernst&Young

A partire dall’anno d’esercizio finanziario 2026, il Governo grigionese affiderà a KPMG il mandato quale società di audit in materia di vigilanza e quale organo di revisione in materia di diritto della società anonima del gruppo finanziario BCG. KPMG controlla già altre banche cantonali e noti istituti finanziari svizzeri, si legge in una nota odierna.

“La scelta del nuovo organo di controllo fa parte della revisione della BCG decisa dal Governo nel 2024 e fa seguito alla relazione sui rischi e sulle responsabilità, di cui il Governo ha preso atto nel giugno 2025. Essa serve a garantire un costante sviluppo della vigilanza e del controllo”, ha continuato il capo del Dipartimento delle finanze e dei comuni.

La scelta di KPMG deve ancora essere confermata dall’Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari Finma.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
44 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR