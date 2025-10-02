GR: nuovo organo di revisione per la Banca Cantonale Grigione

Dopo 17 anni, la Banca Cantonale Grigione (BCG) si separa dal suo revisore esterno Ernst&Young (EY). Il Governo retico ha affidato il mandato a KPMG a partire dal 2026.

(Keystone-ATS) La decisione del Governo è stata presa a seguito di una procedura di pubblicazione e di selezione da parte del Consiglio di banca. “La BCG e il Governo sono molto soddisfatti dell’attività pluriennale e professionale svolta da Ernst&Young”, ha dichiarato il Consigliere di Stato, Martin Bühler, interpellato da Keystone-ATS. Secondo le basi legali, la relativa nomina spetta al Governo grigionese.

La società di revisione opera come controllore esterno per la banca dal 2008. Sebbene non vi sia alcun obbligo di limitare la durata del mandato, ai sensi di una “best practice of corporate governance” è consuetudine valutare periodicamente la possibilità di cambiare società di revisione. Secondo Bühler si tratta dunque di una procedura ordinaria dopo oltre 17 anni assieme alla stessa società.

KPMG segue a Ernst&Young

A partire dall’anno d’esercizio finanziario 2026, il Governo grigionese affiderà a KPMG il mandato quale società di audit in materia di vigilanza e quale organo di revisione in materia di diritto della società anonima del gruppo finanziario BCG. KPMG controlla già altre banche cantonali e noti istituti finanziari svizzeri, si legge in una nota odierna.

“La scelta del nuovo organo di controllo fa parte della revisione della BCG decisa dal Governo nel 2024 e fa seguito alla relazione sui rischi e sulle responsabilità, di cui il Governo ha preso atto nel giugno 2025. Essa serve a garantire un costante sviluppo della vigilanza e del controllo”, ha continuato il capo del Dipartimento delle finanze e dei comuni.

La scelta di KPMG deve ancora essere confermata dall’Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari Finma.