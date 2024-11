GR: oggi Brienz (GR) passa di nuovo alla fase rossa

Keystone-SDA

Oggi alle 13 scade il termine di evacuazione per l'intero paese di Brienz (GR). Dopodiché inizia la fase rossa. Ciò significa che l'accesso al villaggio, minacciato da una frana di 1,2 milioni di metri cubi di rocce e detriti, sarà vietato.

(Keystone-ATS) I circa 80 abitanti di Brienz (GR) oggi dovranno abbandonare le loro case per la seconda volta in un anno e mezzo. 1,2 milioni di metri cubi roccia e detriti si spostano a valle e minacciano di distruggere il villaggio. Si prevede che gli sfollati non potranno tornare a Brienz prima della primavera del 2025.

Non solo le persone, ma anche gli animali sono stati trasferiti: una parte del bestiame è stata trasferita al Plantahof a Lanquart, mentre altri animali sono stati affidati a diverse fattorie. Anche l’altare tardogotico è stato rimosso per la seconda volta dalla chiesa di San Callisto e l’archivio locale di Brienz è stato trasferito.

Divieto anche per i vigili del fuoco

Il divieto di entrare nella zona di pericolo intorno a Brienz vale anche per i vigili del fuoco. “Il rischio per la sicurezza del nostro personale è troppo grande”, ha spiegato l’ispettore dei vigili del fuoco nell’ultimo bollettino del comune di Albula/Alvra. Questa decisione si basa sulle priorità per le operazioni dei vigili del fuoco che si applicano in Svizzera: la priorità viene data in primo luogo alle persone, poi agli animali, alla natura e solo al quarto posto ai beni materiali.

Nei cieli sopra Brienz vigerà inoltre un divieto di volo.

La prima frana si è fermata davanti al villaggio

Gli abitanti di Brienz hanno dovuto abbandonare le loro case già nel maggio del 2023, quando il distaccamento della zona denominata “isola” minacciava di spazzare via l’intero villaggio.

La notte del 16 giugno 2023, una frana ha sepolto una strada e dei prati. I detriti si sono fermati a pochi metri dal paese.