GR: olio bollente ustiona gravemente un cuoco a Splügen

Keystone-SDA

Nella cucina di un ristorante a Splügen (GR) si è verificato ieri un grave incidente sul lavoro. Una capsula di panna montata è caduta in una friggitrice provocando un'esplosione. Un cuoco di 23 anni ha riportato gravi ustioni.

(Keystone-ATS) L’uomo era impegnato nei preparativi in cucina quando è avvenuta l’esplosione, ha scritto oggi la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato. L’olio bollente è schizzato fuori dalla friggitrice. Il cuoco ha riportato gravi ustioni al viso, al collo e alle braccia.

La Rega ha trasportato il 23enne all’ospedale universitario di Zurigo. Le autorità cantonali stanno ora indagando sulle circostanze dell’incidente.