GR: parapendista ceco muore ad Arosa

Keystone-SDA

Un parapendista si è schiantato l'altro ieri sopra Arosa (GR). Originario della Repubblica ceca, il 32enne è stato elitrasportato in ospedale con ferite che ne mettevano in pericolo la vita. È deceduto oggi.

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(Keystone-ATS) Secondo le prime indagini della polizia cantonale, si legge in un comunicato odierno, l’uomo è decollato dalla cima Weisshorn. Per ragioni ancora da chiarire, è entrato in collisione con una parete rocciosa, prima di scivolare sulla neve per un centinaio di metri lungo un ripido pendio. Una squadra della Rega è intervenuta per trasferirlo al nosocomio.