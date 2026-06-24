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GR: passo avanti per nuovo areale e pista di ghiaccio a St. Moritz

Keystone-SDA

Il Comune di St. Moritz (GR) ha presentato la domanda di costruzione per la bonifica dell'areale "Islas" e le modifiche al tratto stradale. Questi lavori preliminari sono necessari per poi costruire una pista con 400 posti per il pubblico e un parcheggio con 150 posti auto.

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2 minuti

(Keystone-ATS) Prima di cominciare i lavori di costruzione, il sito deve essere risanato dal terreno contaminato. E inoltre deve essere preparato l’allacciamento stradale. “La bonifica avviene in un ambiente difficile con la presenza di acque sotterranee, il fiume Inn, la strada cantonale e le canalizzazioni esistenti”, scrive oggi il Comune di St. Moritz.

Inizialmente il Comune prevedeva di presentare la domanda di costruzione all’inizio dell’anno e di iniziare i lavori in primavera. Ma dato che alcune parti del sito contaminato, delle condutture e della nuova rotonda stradale si trovano al di fuori della zona edificabile, è il Cantone che deve rilasciare l’autorizzazione.

“Siamo in contatto con Coira dall’inizio del progetto e abbiamo già esaminato diverse eventualità. Per le tempistiche sono quindi ottimista”, ha dichiarato il vicesindaco di St. Moritz, Reto Matossi, a Keystone-ATS. Il responsabile del Dipartimento costruzioni stima che la risposta dal Governo dovrebbe arrivare in estate, così che i lavori potranno iniziare in autunno.

Il progetto da 114 milioni, approvato dalla popolazione lo scorso novembre, dovrebbe essere pronto per la fine del 2030. “Se ci saranno ritardi è probabile che siano dovuti a possibili ricorsi”, ha continuato Matossi, che aggiunge: “È da decenni che aspettiamo un palaghiaccio coperto in Alta Engadina. La tempistica non è il fattore principale per me. Più importanti sono la qualità della costruzione e che riusciamo a rimanere nei limiti finanziari”.

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