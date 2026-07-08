GR: per 11 milioni di franchi ewz potenzia la capacità della rete

Keystone-SDA

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L'azienda elettrica della città di Zurigo ewz vuole potenziare la capacità della rete nei Grigioni centrali, in modo da riuscire ad assorbire l'aumento di energia prodotta da fonti rinnovabili. Per il progetto il Municipio di Zurigo ha approvato un credito di 11 milioni di franchi.

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(Keystone-ATS) Attualmente la linea ad alta tensione di ewz, che si estende in parte nei Grigioni, trasporta 60 chilovolt. Troppo pochi per far fronte al prospettato aumento di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili come l’acqua e il sole. “Per poter trasportare l’energia elettrica in modo sicuro e affidabile anche in futuro, ewz prevede a lungo termine di passare a una tensione di 150 chilovolt”, si legge in un comunicato odierno.

Fra i progetti di energie rinnovabili c’è la centrale idroelettrica Chlus in Prettigovia. L’opera promossa da Repower prevede la costruzione di un impianto di produzione a Trimmis, che dovrebbe fornire elettricità a circa 50’000 case unifamiliari all’anno. Se tutto andrà secondo i piani la centrale dovrebbe entrare in funzione nel 2033. L’energia elettrica prodotta verrebbe immessa nella rete di ewz.

Per far fronte all’aumento di potenza è necessaria la costruzione di una sottostazione. Il Municipio di Zurigo ha concesso un credito di 4,56 milioni di franchi per pianificare la struttura e acquisire i diritti di costruzione sul terreno della futura centrale idroelettrica.

I restanti 6,45 milioni di franchi verranno impiegati per apportare vari adeguamenti alla rete, che trasporterà l’energia prodotta dalla centrale di Trimmis. Alcuni lavori verranno realizzati assieme a Repower. In questo modo, scrive ewz, si potranno sfruttare sinergie per la pianificazione e la costruzione.