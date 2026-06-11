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GR: più sicurezza sulla strada di Viano con monitoraggio della neve

Keystone-SDA

Il Governo grigionese ha approvato un credito pari a 117'000 franchi per installare una stazione di misurazione della neve sulla strada fra Brusio e Viano. Questo strumento consentirà di migliorare la valutazione del pericolo di valanghe e aumentare così la sicurezza del tratto stradale.

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(Keystone-ATS) Attualmente vi è una mancanza di stazioni di misurazione in Valposchiavo. Ne conseguono importanti lacune nei dati relativi alla quantità di neve, condizioni del vento e delle temperature, scrive oggi il Governo in un comunicato. Senza queste informazioni, per la commissione valanghe dell’Ufficio tecnico dei Grigioni e del Comune di Brusio diventa difficile valutare il pericolo. La strada di circa tre chilometri che collega Brusio al paese di Viano e prosegue verso la dogana è spesso minacciata da valanghe di neve bagnata che si staccano dai ripidi pendii delle valli laterali Val Fileit, Val Sarasca, Val Irola e Val Braga.

La nuova stazione per la misurazione della neve verrà installata sopra Viano a 2’350 metri di quota al di sotto del Pass Purtun. “La stazione dovrà rilevare parametri relativi alla neve e parametri meteorologici rilevanti per la valutazione del pericolo di valanghe e dovrà essere integrata nel sistema intercantonale di misurazione e di informazione (IMIS) esistente”, continua la nota. In questo modo vengono migliorate le basi di dati e con ciò la valutazione dell’attuale pericolo di valanghe.

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