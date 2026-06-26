The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

GR: pilota muore nello schianto di un aliante a Tiefencastel

Keystone-SDA

Un pilota di 61 anni è morto ieri nello schianto di un aliante monoposto a Tiefencastel (GR). La Rega, dopo un'operazione di ricerca, ha localizzato il relitto a una quota di circa 2300 metri, sul versante nord-orientale del monte Crap la Massa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota diffusa nel pomeriggio la polizia grigionese, stando alla quale la segnalazione di un aliante disperso nella zona dello Julier è pervenuta intorno alle 17.45 di giovedì. Una volta individuato il velivolo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo ormai privo di vita della persona a bordo.

Le forze dell’ordine cantonali cercheranno ora di fare luce sulla causa esatta dell’incidente. L’indagine è condotta sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e viene svolta in stretta collaborazione con il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR