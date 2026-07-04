GR: polizia ferma pirata strada a 143 km/h a Vicosoprano

Keystone-SDA

Condividi

Un automobilista è stato pizzicato oggi pomeriggio a Vicosoprano (GR) mentre viaggiava a una velocità di 63 km/h superiore rispetto al limite consentito. La polizia ha intercettato il cittadino olandese e gli ha ritirato la patente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 54enne stava viaggiando sulla strada del Maloja da Bregaglia in direzione di Silvaplana (GR), come comunicato oggi dalla polizia cantonale. Dalle misurazioni è emerso che viaggiava a 143 km/h, a fronte di una velocità massima consentita di 80 km/h.

L’uomo è stato denunciato al Ministero pubblico dei Grigioni.