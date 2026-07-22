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GR: Polizia grigionese sequestra 1,5 chili di cocaina e eroina

Keystone-SDA

All'inizio di luglio la polizia cantonale grigionese ha arrestato due presunti spacciatori a Domat/Ems e a Coira. Durante gli arresti e le perquisizioni domiciliari sono stati sequestrati complessivamente oltre 1,5 chili di droga.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Un 22enne di origini albanesi è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e 20 di eroina durante un controllo a Domat/Ems. Durante l’ispezione della sua dimora le forze dell’ordine hanno sequestrato 895 grammi di cocaina a 140 grammi di eroina, scrive oggi la polizia cantonale in un comunicato.

Un secondo sequestro di stupefacenti è avvenuto a Coira. Le forze dell’ordine cittadine hanno controllato uno svizzero di 37 anni, che possedeva circa 24 grammi di coca, 18 grammi di eroina e una piccola quantità di freebase (derivato inalabile della cocaina). Nella sua abitazione sono stati trovati ulteriori 339 grammi di eroina.

La polizia cantonale ha arrestato entrambi gli uomini, che si trovano ora in detenzione preventiva.

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