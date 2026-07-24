GR: pozzo Neat a Sedrun in lizza per un esperimento da 500 milioni

Keystone-SDA

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Nel pozzo di Sedrun (GR), noto per il progetto mai realizzato Porta Alpina, potrebbe presto essere avviata una ricerca internazionale su larga scala. Un esperimento di tecnologia quantistica da 500 milioni di franchi dovrebbe consentire di rilevare materia oscura.

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(Keystone-ATS) Uno studio pubblicato di recente dall’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) dimostra che il pozzo potrebbe essere preso in considerazione come sede per il cosiddetto interferometro atomico. Lo ha riportato oggi il portale suedostschweiz.ch e la notizia è stata confermata in un comunicato della Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni.

Con un interferometro atomico dell’ordine di un chilometro sarà possibile rilevare le onde gravitazionali in un determinato intervallo, si legge nella nota.

Oltre alla ricerca sulle onde gravitazionali, questo esperimento all’avanguardia, del costo di 500 milioni di franchi, dovrebbe consentire anche la rilevazione diretta della materia oscura e fornire risposte ad altre questioni aperte della fisica fondamentale. Oltre al CERN, al progetto partecipano diverse università, tra cui quelle di Ginevra e Oxford, nonché la SUP.

I Grigioni possono riporre speranze in questo mega-esperimento poichè le misurazioni effettuate nel pozzo da maggio a luglio 2025 hanno fornito risultati promettenti. Stando alla SUP infatti, il pozzo ha registrato i valori di disturbo più bassi tra i sette siti misurati. Non è tuttavia ancora stato deciso se i Grigioni saranno effettivamente scelti come sede.

Sito noto per progetto abbandonato

L’Istituto per l’edilizia nell’area alpina della SUP condurrà uno studio di fattibilità tecnica per l’interferometro atomico Porta Alpina.

Il sito di Sedrun è noto per il progetto mai realizzato Porta Alpina. Esso prevedeva una stazione ferroviaria sotterranea al centro della galleria di base del San Gottardo, con collegamento della località di Sedrun alla rete ferroviaria europea. Era previsto un ascensore lungo 800 metri che avrebbe trasportato i passeggeri in superficie ad alta velocità.