GR: predazioni e incontri ravvicinati, due branchi nel mirino

A seguito di incontri ravvicinati e numerose predazioni i branchi di lupi Muchetta nei dintorni di Bergün e Sinestra in zona Scuol potranno essere eliminati completamente. L'Ufficio federale dell'ambiente ha accolto la domanda del Canton Grigioni.

(Keystone-ATS) Il branco Muchetta ha mostrato “più volte un comportamento indesiderato nei confronti di persone”, argomenta il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (DIEM) retico nel documento pubblicato oggi sul sito.

Un incontro è avvenuto in marzo, quando una donna a spasso con un passeggino e un cane al guinzaglio ha osservato due lupi. Uno di essi si è avvicinato a circa 30 metri e l’ha seguita senza mostrare timore. Un secondo episodio si è verificato alcuni giorni dopo, quando un lupo ha inseguito un cervo all’interno di un villaggio, passando vicino a diverse persone. Il cervo ha trovato rifugio in un giardino e il predatore si è sdraiato su un sentiero escursionistico vicino a una casa. Malgrado i vari tentativi di allontanarlo – anche usando una torcia – , il lupo è sempre rimasto a una distanza di 30 metri senza mostrare paura.

Inoltre in agosto il branco Muchetta ha ucciso un bovino di un anno e mezzo sull’alpeggio Leidbachalp sul territorio comunale di Davos.

Numerose predazioni in Bassa Engadina

Nell’estate e nell’autunno di quest’anno i due lupi adulti del branco Sinestra in Bassa Engadina hanno ucciso almeno 45 pecore, continua il documento del DIEM. Le predazioni sono avvenute “nonostante l’attuazione di misure di protezione”. I due esemplari sono stati avvistati più volte in aree abitate. Secondo il Canton Grigioni questi sviluppi mostrano un comportamento indesiderato. Fatto che ha portato alla decisione di eliminare completamente il branco, la cui esistenza era stata confermata all’inizio di settembre.

Il periodo di regolazione dei due branchi partirà oggi e durerà fino alla fine di gennaio 2026.