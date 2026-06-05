GR: premiate tre studentesse per lavori sul plurilinguismo

Keystone-SDA

Il Canton Grigioni ha assegnato, per la seconda volta, un riconoscimento a tre studentesse che si sono occupate di plurilinguismo retico nel loro lavoro di maturità. Il premio fa parte delle 80 misure per promuovere la varietà linguistica cantonale.

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(Keystone-ATS) Le vincitrici finiranno tutte e tre il percorso liceale presso la Scuola cantonale grigione a Coira, si legge in una nota odierna del Cantone.

Il primo premio, dotato di 1’000 franchi, va a Salome Valsecchi, di Samnaun-Compatsch, che ha studiato lo sviluppo negli ultimi 50 anni del dialetto di Samnaun, “unico dialetto tedesco di origine non alemanna della Svizzera”, prosegue la nota.

Nadia Schütz di Falera, si è aggiudicata il secondo premio del valore di 500 franchi, per la redazione trilingue – in sursilvan, rumantsch grischun e tedesco – di un libretto di accompagnamento destinato alle famiglie confrontate con la perdita di un bambino nato morto o deceduto in fase perinatale. “Il lavoro mette bene in evidenza anche le differenze e le affinità tra il sursilvan e il rumantsch grischun”, viene precisato.

Il terzo premio, dotato di 200 franchi, va ad Anna Rodigari di Müstair, che ha creato un opuscolo trilingue (in vallader, tedesco e inglese) che aiuta a capire i caratteristici dipinti presenti su diverse case della Val Monastero.

Il concorso annuale è rivolto a tutti gli studenti dei licei grigionesi che concludono i propri lavori di maturità in primavera.