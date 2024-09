GR: presentati ospiti di “Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo”

(Keystone-ATS) Diciannove scrittrici e scrittori provenienti da tutti gli angoli del paese parteciperanno al festival letterario “Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo”, che avrà luogo dal 4 al 6 ottobre a Poschiavo.

Per la quarta volta Poschiavo si trasforma in una meta letteraria, che dà voce ad autori e autrici di tutte le lingue nazionali. Oggi è stato presentato il programma completo del festival, che prevede una una decina di incontri fra le autrici, gli autori e il pubblico.

Per la prima volta all’evento parteciperà anche una scrittrice, che vive all’estero, ma pubblica nella sua lingua madre. Si tratta di Jessica Zuan, cresciuta in Engadina, ma che da 17 anni vive a Barcellona. Proprio quest’anno ha ricevuto il premio letterario grigione. Con la sua presenza il festival si apre così a una nuova categoria di ospiti, ha detto l’ideatrice Begoña Feijoo Fariña in conferenza stampa.

Oltre a presentare gli ospiti della nuova edizione, il comitato ha reso nota la sua nuova struttura. Il nuovo presidente è Kaspar Howald, per anni direttore di Valposchiavo Turismo e da quest’anno alla guida di Cultura Grigioni. Con la divisione fra presidenza e direzione, la rassegna letteraria mira a una maggiore professionalizzazione, ha detto Howald.