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GR: Primo d’agosto senza grigliate nel Moesano

Keystone-SDA

Nel Moesano la Festa nazionale si festeggerà senza fuochi e senza grigliate all'aperto. A causa dell'elevato pericolo d'incendio è in vigore un divieto assoluto a livello regionale di accendere fuochi che comprende tutti i tipi di grill, i falò e i fuochi d'artificio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, esteso alcuni giorni fa dall’Ufficio grigionese foreste e pericoli naturali, vale solo al di fuori degli insediamenti. Il vicepresidente della Regione Moesa, Graziano Zanardi, ha precisato a Keystone-ATS che i decreti necessari a estendere il divieto a tutto il territorio comunale sono emanati dai singoli Comuni. I Municipi del Moesano, come riferito questa settimana da La Regione, se ne erano già dotati nel 2018 e quest’anno, di fronte all’attuale situazione di pericolo, la polizia li ha sollecitati ad applicarli. In tutta la Regione Moesa vigono così gli stessi provvedimenti.

Alla valutazione della situazione hanno partecipato anche l’Ufficio foreste e pericoli naturali di Roveredo e MeteoSvizzera a Locarno-Monti, che ha fornito indicazioni sulle condizioni meteorologiche e sulla loro probabile evoluzione.

Appello alla popolazione

In vista del Primo agosto, Zanardi fa appello soprattutto alla responsabilità individuale. Più che la prospettiva di una multa, sottolinea, dovrebbero essere le possibili conseguenze sul territorio a dissuadere dal violare il divieto. Nelle attuali condizioni, infatti, anche una disattenzione o un gesto apparentemente innocuo possono innescare un incendio e provocare danni importanti al bosco e all’ambiente.

Il provvedimento resterà valido fino a nuova comunicazione delle autorità comunali e cantonali. Le infrazioni possono essere punite con una multa e vengono perseguite dai Municipi insieme agli uffici cantonali. I Comuni invitano la popolazione a rispettare rigorosamente le disposizioni e a mantenere la massima prudenza

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