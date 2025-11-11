GR: procura chiede due anni di detenzione per ex forestale

Keystone-SDA

Un ex forestale comunale di S-chanf, in Alta Engadina, è accusato di appropriazione indebita qualificata, ripetuta truffa, abuso di autorità e ripetuta falsità in documenti. La procura pubblica dei Grigioni ha richiesto una pena detentiva di due anni con la condizionale per il 56enne. L'uomo, comparso oggi davanti al Tribunale regionale Maloja a St. Moritz, respinge le accuse.

(Keystone-ATS) I fatti si sono protratti dal 2014 al 2019, anno in cui il caso è venuto alla luce. Allora la polizia cantonale aveva aperto un’indagine sull’uomo, sospettato di commercio illegale di legname.

Un committente aveva denunciato l’impiegato comunale per appropriazione indebita, furto, frode e altri eventuali reati contro il patrimonio. Il municipio di S-chanf ha in seguito avviato un’indagine amministrativa, durante la quale sono emersi ulteriori sospetti di reati.

Per l’ex forestale vale la presunzione d’innocenza.

65 chili di atti

Il processo ha avuto luogo in una sede più spaziosa, ovvero nella sala del consiglio comunale di St. Moritz. Una ventina di persone, compresi i rappresentanti dei media, hanno seguito il dibattimento.

Dietro alla corte, in fondo alla sala, sono stati impilate nove scatole di cartone. Al loro interno erano contenuti tutti gli atti sul caso dell’ex forestale per un totale di 65 chili di fogli e classificatori.

Tronchi rubati e un pollaio sul conto comunale

Ad accusare l’uomo sono un committente privato e il Comune di S-chanf. Il primo sarebbe stato truffato per circa 130’000 franchi. A questa somma va aggiunta un’ulteriore perdita di quasi 60’000 franchi, perché l’ex forestale si sarebbe appropriato indebitamente di 225 tronchi di larice e pino cembro.

Il Comune di S-chanf sarebbe stato truffato per oltre 50’000 franchi. L’imputato avrebbe messo sul conto comunale diverse spese private, come ad esempio la costruzione di un pollaio. Oltre all’uso improprio del legno della segheria, i lavori sarebbero stati svolti da un impiegato comunale. Anche per una nuova costruzione l’imputato avrebbe usufruito a titolo privato dell’abbattimento e il trasporto del legname.

“Grazie al rapporto di fiducia, egli ha potuto ingannare il Comune e presumere che le sue manovre fraudolente non sarebbero state scoperte”, si legge nell’atto d’accusa lungo 16 pagine.

Ingannando il committente e il Comune, l’ex forestale si sarebbe arricchito per un totale di quasi 240’000 franchi.

Documenti falsi per pagare meno dazi

L’ex impiegato comunale è anche accusato di falsità in documenti. Nel 2016 per lo sdoganamento in Italia, avrebbe emesso una fattura proforma con un valore della merce – legno di larice – inferiore.

Terzi hanno usato questo documento falso, che gli avrebbe permesso di pagare dazi doganali più bassi. Lo stesso si sarebbe ripetuto due anni dopo.

Ex forestale respinge le accuse

Per più di un’ora il 56enne è stato interrogato dal presidente del Tribunale regionale Maloja. L’uomo respinge tutte le accuse mosse nei suoi confronti e argomenta che tutto è stato controllato da altre persone e discusso con il Comune di S-chanf in modo trasparente. Dal prezzo del legname, ai trasporti, come pure i lavori per la sua casa. L’ex forestale nega anche di aver abusato del suo ruolo come responsabile della segheria per trarne vantaggio.

La corte ha chiesto all’uomo come si spiegasse la mancanza di 225 tronchi di legno. L’imputato ha risposto che questa quantità non mancava e dunque non ha mai approfittato del legname pagato dal committente. Anche i lavori per il progetto del committente sono stati tutti eseguiti come pattuito.

L’ex forestale ha confessato uno dei capi d’accusa: la falsificazione di documenti. Ammette di aver firmato personalmente i documenti, ma nega di essere a conoscenza dello scopo per cui l’azienda di trasporto di legname li avrebbe successivamente utilizzati.