GR: quasi due milioni per la rivitalizzazione della golena Cavril

Il Governo grigionese ha approvato un progetto per la rivitalizzazione della golena Cavril ai piedi del Passo del Maloja in Val Bregaglia. L'obiettivo è di ampliare la zona e di dare più spazio al torrente Orlegna.

(Keystone-ATS) Attualmente il corso d’acqua è limitato da opere di protezione contro le piene, dalla strada di accesso alla frazione di Cavril e da una discarica. Con il progetto da 1,89 milioni di franchi verrà di nuovo dato lo spazio necessario all’Orlegna per svilupparsi secondo la propria dinamica, scrive oggi il Governo in un comunicato.

In questo modo verrà migliorato il mosaico di habitat ricchi di specie tipiche delle zone golenali ed ecologicamente pregiati. Ulteriori misure di valorizzazione ecologica valorizzeranno il progetto. I costi verranno finanziati tramite il “naturemade star-Fonds Castasegna” dell’azienda elettrica della città di Zurigo ewz.