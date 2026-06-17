GR: quattro candidati per il ballottaggio a St. Moritz

Keystone-SDA

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La corsa alla poltrona di sindaco a St. Moritz si fa ancora più affollata per il secondo turno. I candidati passano da tre a quattro, ha informato oggi il Comune sul suo sito.

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(Keystone-ATS) I primi tre nomi sono già conosciuti dal primo turno, che ha avuto luogo la scorsa domenica. Si rifanno avanti l’indipendente Adriano Iseppi, che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero 643. Pure l’esponente del gruppo politicamente trasversale Next Generation, Isabel Wenger ci riprova. E anche il candidato indipendente Sebastian Bahner si rimette in gioco.

Essendo possibili nuove candidature, a loro si aggiunge ora un quarto nome: quello di Leandro Testa, attuale consigliere comunale liberale a St. Moritz. L’imprenditore attivo nel settore immobiliare dal 2023 è anche presidente della sezione del PLR Alta Engadina/Bregaglia. Fra le sue priorità politiche il candidato cita sul suo sito web un’economia forte e sostenibile, meno burocrazia e riduzione delle imposte.

Il secondo turno elettorale si terrà il 19 luglio.